US-Militär versenkt Boot – vier Tote vor Venezuela

Laut Tagesschau melden die USA erneut einen Angriff auf ein Boot nahe Venezuela – offiziell im Kampf gegen Drogenkartelle. Übereinstimmende frei zugängliche Berichte nennen vier Tote, eine direkte Anordnung aus dem Weißen Haus und wachsende völkerrechtliche Kritik.

US-Verteidigungsminister Pete Hegseth nannte das Ziel ein Schmugglerboot in internationalen Gewässern; das Video der Zerstörung wurde veröffentlicht. Die Regierung beruft sich auf ein Mandat, Kartelle als „nichtstaatliche Kombattanten“ zu bekämpfen. Juristen bemängeln fehlende Beweise zur Zuordnung und warnen vor Präzedenzfällen.

Venezuela reagiert mit scharfer Rhetorik: Präsident Nicolás Maduro ließ ein Dekret mit erweiterten Sicherheitsbefugnissen unterzeichnen und spricht von Bedrohung der Souveränität. Regionalpolitisch erhöht die Lage den Druck auf Nachbarstaaten, Position zu beziehen; zugleich steigt das Risiko unbeabsichtigter Eskalationen im dicht befahrenen Seegebiet.

Quelle: ExtremNews



