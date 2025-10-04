Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
Sie sind hier: Startseite Nachrichten Weltgeschehen US-Militär versenkt Boot – vier Tote vor Venezuela

US-Militär versenkt Boot – vier Tote vor Venezuela

Freigeschaltet am 04.10.2025 um 07:50 durch Sanjo Babić
El cuirassat USS Iowa, disparant l'artilleria principal, l'any 1984 (Symbolbild)
El cuirassat USS Iowa, disparant l'artilleria principal, l'any 1984 (Symbolbild)

Lizenz: Public domain
Die Originaldatei ist hier zu finden.

Laut Tagesschau melden die USA erneut einen Angriff auf ein Boot nahe Venezuela – offiziell im Kampf gegen Drogenkartelle. Übereinstimmende frei zugängliche Berichte nennen vier Tote, eine direkte Anordnung aus dem Weißen Haus und wachsende völkerrechtliche Kritik.

US-Verteidigungsminister Pete Hegseth nannte das Ziel ein Schmugglerboot in internationalen Gewässern; das Video der Zerstörung wurde veröffentlicht. Die Regierung beruft sich auf ein Mandat, Kartelle als „nichtstaatliche Kombattanten“ zu bekämpfen. Juristen bemängeln fehlende Beweise zur Zuordnung und warnen vor Präzedenzfällen.

Venezuela reagiert mit scharfer Rhetorik: Präsident Nicolás Maduro ließ ein Dekret mit erweiterten Sicherheitsbefugnissen unterzeichnen und spricht von Bedrohung der Souveränität. Regionalpolitisch erhöht die Lage den Druck auf Nachbarstaaten, Position zu beziehen; zugleich steigt das Risiko unbeabsichtigter Eskalationen im dicht befahrenen Seegebiet.

Quelle: ExtremNews


Gern gelesene Artikel

Videos
Daniel Mantey Bild: Hertwelle432
"MANTEY halb 8" deckt auf - Wer steuert den öffentlich-rechtlichen Rundfunk?
Mantey halb 8 - Logo des Sendeformates
"MANTEY halb 8": Enthüllungen zu Medienverantwortung und Turcks Überraschungen bei und Energiewende-Renditen!
Weitere Videos
Termine
Kommende Termine
Newsletter
Wollen Sie unsere Nachrichten täglich kompakt und kostenlos per Mail? Dann tragen Sie sich hier ein:
Schreiben Sie bitte fluor in folgendes Feld um den Spam-Filter zu umgehen

Oder nutzen sie unseren
News-Feed News-Feed
Anzeige