Putin richtet sich mit Witz eines "deutschen Freundes" direkt an die westlichen Bürger

Im Westen erzählen Politik und Medien gern, dass Russland an allem Schuld sei, an den explodierenden Energie- und Lebensmittelpreisen, an der Inflation und ja, sogar am Hunger in Afrika. Der russische Präsident Wladimir Putin ging am Donnerstag in Moskau einmal mehr auf diese Behauptungen ein und wandte sich direkt an die Bürger der EU und der USA – auch mit einem Witz. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Glauben Sie nicht, dass Russland Ihr Feind ist, nicht einmal Ihr Gegner. Russland ist Ihr Freund! Seit Jahrzehnten taten wir alles, was möglich ist und wir sind bereit, auch so in der Zukunft zu agieren, um unsere Beziehungen zu stärken." Um zu verdeutlichen, wer denn tatsächlich all die Missstände zu verantworten habe, erzählte der russische Staatschef einen Witz, den ihm ein deutscher Freund erzählt habe." Quelle: RT DE