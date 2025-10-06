Zweites Kanzler-Telefonat: Merz ruft Trump an – „Fenster für Diplomatie“

Neben dem Gespräch mit Netanjahu telefonierte der Kanzler auch mit US-Präsident Donald Trump, berichtet der Deutschlandfunk. Thema war der US-Vorschlag für eine Gaza-Lösung und die Rolle Deutschlands in einem möglichen Umsetzungsfahrplan.

Aus Berliner Sicht eröffnet der US-Plan ein Zeitfenster, das rasch genutzt werden müsse – mit humanitärer Entlastung, Geisel-Frage und Governance-Schritten. Merz lotete demnach Beiträge Deutschlands bei Hilfe und Wiederaufbau sowie die Koordination mit EU-Partnern aus. Frühere Kontakte mit dem Weißen Haus dienen als Grundlage für die aktuelle Abstimmung.

Politisch bleibt das Terrain heikel: In Israel gibt es Widerstände gegen Zugeständnisse, in der Region konkurrieren Sicherheits- und Souveränitätsinteressen. Wie ein belastbarer Stufenplan aussehen kann, hängt von den Gesprächen der Vermittler in den kommenden Tagen ab.

Quelle: ExtremNews



