Volksrepublik Donezk meldet 25 ukrainische Angriffe und vier verletzte Zivilisten binnen 24 Stunden

Weiter berichtet RT DE: "Unter Beschuss gerieten fünf Wohngebiete, darunter auch in Donezk. Bei den Angriffen in der Zeitspanne von 6:00 Uhr am 5. November bis 6:00 Uhr am 6. November (Ortszeit) wurden vier Zivilisten in Donezk und Gorlowka verletzt. In Donezk, Makejewka und Gorlowka kamen bei den ukrainischen Angriffen elf Wohnhäuser und drei zivile Infrastrukturobjekte zu Schaden.

Am Vortag hatten die Behörden von Donezk 40 Angriffe aus der Ukraine gemeldet. Dabei wurden drei Zivilisten getötet. 13 weitere erlitten Verletzungen."

Quelle: RT DE