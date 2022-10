Polizei löst Protestcamp in Chișinău auf

Die moldawische Polizei und Bereitschaftspolizei haben das Zeltlager von Demonstranten vor dem Parlament und dem Präsidentenpalast in Chișinău aufgelöst, meldet die Nachrichtenagentur RIA Nowosti. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Die Proteste der Anhänger der "Schor"-Partei fanden seit dem 18. September in der Stadt statt. Heute schlugen die Demonstranten bei einer weiteren Kundgebung Zelte in einer zentralen Straße von Chișinău auf und blockierten den Verkehr. Nach vier Stunden forderten Polizeibeamte zusammen mit Bereitschaftspolizisten die Demonstranten auf, die Zelte zu entfernen, und begannen dann, sie gewaltsam abzubauen. Anschließend stapelten sie sie mitten auf der Fahrbahn zu einem Haufen, luden sie in Autos und brachten sie an einen unbekannten Ort.

Bewohner des Protestcamps berichteten, dass sie keine Zeit hatten, ihre Habseligkeiten aus den Zelten zu entfernen, als die Bereitschaftspolizei begann, das Camp zu räumen. Es soll keinen Widerstand gegen die Polizisten gegeben haben.

Der Pressedienst der Polizei erklärte seinerseits, die Organisatoren der Proteste hätten gegen die Demonstrationsregeln verstoßen und Störungen provoziert, die eine Gefahr für die öffentliche Sicherheit darstellten. Die Polizei stellte außerdem fest, dass die Organisatoren sich geweigert hätten, mit den Ordnungskräften zusammenzuarbeiten und der Aufforderung, den Ort des Protests zu wechseln, nicht nachgekommen seien."

Quelle: RT DE