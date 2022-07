In Asowstal gefangengenommener Schwede weist Vorwürfe der Beteiligung an Militäraktionen zurück

Ein schwedischer Staatsangehöriger, der sich im Stahlwerk Asowstal in Mariupol ergeben hatte, hat den Vorwurf zurückgewiesen, als Söldner an Kampfhandlungen in der Donezker Volksrepublik teilgenommen zu haben. Dies teilte der Nachrichtenagentur TASS eine Quelle in den Machtstrukturen der DVR mit. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Eine TASS-Quelle hatte zuvor berichtet, dass ein Strafverfahren gegen den schwedischen Staatsangehörigen eingeleitet und Anklage nach Artikel 430 des DVR-Strafgesetzbuches (Söldnertum) erhoben wurde. Der Nachrichtenagentur liegen keine offiziellen Kommentare der Strafverfolgungsbehörden vor." Quelle: RT DE