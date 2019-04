AfD arbeitet mit Steve Bannon zusammen

Der AfD-Bundestagsabgeordnete Petr Bystron hält zum Zweck des "politischen Austauschs" Kontakt zu Steve Bannon, dem ehemaligen Berater des US-Präsidenten Donald Trump. Das bestätigte die Partei auf Anfrage der "Welt am Sonntag".

Ein AfD-Sprecher sagte, dass es sich um "sporadische Kontakte" handele, bei denen außer Bystron keine weiteren AfD-Mitglieder involviert seien. Außerdem lehne die Partei "strukturelle Einmischung von außen" und dementsprechend eine Vernetzung mit anderen Parteien durch Bannon ab, so der AfD-Sprecher weiter. Trumps ehemaliger Berater erklärte hingegen, er habe sich im Rahmen von fünf Treffen mit der AfD mit vier Personen getroffen. Er teile mit der Partei seine Überlegungen zur Frage, wie weit andere Parteien mit ihren Vorbereitungen in Bezug auf die Europawahl im Mai seien. Im Übrigen würde er "immer versuchen, Menschen aus der gesamten `populistischen Hoheitsbewegung` zu vernetzen", sagte Bannon der "Welt am Sonntag".

Quelle: dts Nachrichtenagentur