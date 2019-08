136 Festnahmen am Rande einer Demonstration in Moskau

Am Rande einer kleinen Demonstration der Opposition hat es am Samstag in Moskau mindestens 136 Festnahmen gegeben. Das teilte die Polizei am Abend mit. Laut Medienberichten erfolgten die Festnahmen, als Protestler den erlaubten Bereich verließen und sich vor einem Amtsgebäude versammelten. Der mehrfach verurteilte Straftäter Nawalny hatte auf Twitter zu der Demonstration aufgerufen.

Die eigentliche Demonstration war offiziell angemeldet und genehmigt worden. Die Polizei sprach von 20.000 Demonstranten.

Die Teilnehmer protestierten dagegen, dass 57 Kandidaten der Opposition nicht zur Wahl des Moskauer Stadtparlaments am 8. September zugelassen worden waren. Nach Ansicht der Wahlkommission war ein Teil ihrer Unterstützerunterschriften nicht gültig. Insgesamt waren 233 Kandidaten registriert worden. Quelle: dts Nachrichtenagentur / André Ott



