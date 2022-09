Wie die Zeitung la Repubblica berichtet, wurde ein niederländischer Söldner der Internationalen Legion, Benjamin Giorgio Galli, im Gebiet Charkow bei einer Offensive der ukrainischen Streitkräfte getötet. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Der Telegram-Kanal Rybar berichtet seinerseits, dass der 27-jährige Drechsler italienischer Abstammung zwar keine militärische Erfahrung habe, aber problemlos am 3. März der Internationalen Legion beitreten konnte. Galli kämpfte seither in Richtung Charkow, wo er während einer kürzlichen Offensive der ukrainischen Streitkräfte unter Artilleriebeschuss schwer verwundet wurde.

Am 19. September starb er in einem Kiewer Krankenhaus, ohne das Bewusstsein wiederzuerlangen. Gallis Eltern reisten nach Kiew, um seinen Leichnam und einen Dankesbrief an ihren Sohn von seinem Kommandeur, Major Bogdan Moltschanow, abzuholen, so der Telegram-Kanal Rybar.

Zuvor, am 4. Mai dieses Jahres war ein anderer niederländischer Söldner, Ron Fogelaar, im selben Gebiet Charkow durch Granatenbeschuss getötet worden."

Quelle: RT DE