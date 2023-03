Die USA werden der Ukraine ältere Abrams-Modelle übergeben

Um die Panzerlieferungen an Kiew zu beschleunigen, haben die USA beschlossen, ältere Ausführungen der Abrams-Panzer zu übergeben. Dies erklärte Pentagons Sprecher Patrick Ryder während einer Pressekonferenz. Darüber berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Ryder zufolge würde eine Entsendung von etwa dreißig Panzern der Modifikation M1A2 etwa ein Jahr in Anspruch nehmen, wohingegen die Panzer der Modifikation M1A1 schneller geliefert werden können. Ryder sagte:

"Das Verteidigungsministerium hat in enger Mitarbeit mit der Ukraine beschlossen, die Abrams-Panzer in der Modifikation M1A1 zu liefern, was uns erlauben wird, die Lieferzeiten drastisch zu verkürzen."

Er fügte hinzu, dass Kiew die Panzer bereits im Herbst dieses Jahres erhalten kann."

Quelle: RT DE