Trump macht Medien für "Wut und Zorn" in den USA verantwortlich

US-Präsident Donald Trump hat die Medien in den USA für "Wut und Zorn" in der Gesellschaft mitverantwortlich gemacht. Oft trügen vor allem Fake News zur Aufheizung der Stimmung bei, schrieb Trump am Montagmittag (Ortszeit) bei Twitter.

"Fake News has contributed greatly to the anger and rage that has built up over many years", schrieb Trump in dem sozialen Netzwerk. Die Berichterstattung müsse wieder "fair, ausgeglichen und unvoreingenommen" sei, oder die aktuellen Problem würden sich noch weiter verschlimmern, so der US-Präsident weiter. Nach den Schusswaffenattacken von Ohio und Texas am Wochenende hatten mehrere Demokraten unter anderem Trump mitverantwortlich gemacht. Ebenfalls wurde die Debatte über die Waffengesetze in den USA durch die Vorfälle erneut entfacht.

Quelle: dts Nachrichtenagentur