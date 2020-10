US-Präsident Donald Trump: "Es gibt keine freie Presse mehr in den USA - Keine Berichterstattung über Bidens Korruption"

Der amtieren US-Amerikanische Präsident Donald J. Trump beschwert sich auf Twitter über die fehlende freie Presse in den USA. Seiner Ansicht nach unterdrücken die großen Techkonzerne und Massenmedien die Aufdeckung des gesamten Korruptionsskandals um seinen Herausforderer Joe Biden. Auch Twitter unterdrücke alle Nachrichten in denen der Korruptionsskandal von Biden erwähnt werde.

Weiterhin beschwerd sich Trump über die mantrahafte COVID-Berichterstattung der "Fake News Lamestream Medien" und verspricht das dies sich ab dem 4. November ändern wird. Danach sollen die Medien über die tatsächlich sehr niedrigen Toteszahlen, die ausreichenden Krankenhauskapazitäten und die vielfachen Tests an jungen Menschen berichten.

Im Original sagte er folgendes:

Media and Big Tech are not covering Biden Corruption! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 28, 2020

The USA doesn’t have Freedom of the Press, we have Suppression of the Story, or just plain Fake News. So much has been learned in the last two weeks about how corrupt our Media is, and now Big Tech, maybe even worse. Repeal Section 230! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 28, 2020

Covid, Covid, Covid is the unified chant of the Fake News Lamestream Media. They will talk about nothing else until November 4th., when the Election will be (hopefully!) over. Then the talk will be how low the death rate is, plenty of hospital rooms, & many tests of young people. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 28, 2020

Quelle: ExtremNews / Twitter