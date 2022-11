Russische Botschaft in Warschau von Unbekannten angegriffen

Wie der stellvertretende Sprecher des russischen Außenministeriums am Donnerstag bekannt gab, wurde die russische Botschaft in Polen in der Nacht vom 11. auf den 12. November angegriffen. Unbekannte warfen Fackeln und Flaschen mit brennbarer Flüssigkeit über den Zaun der Botschaft. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Die russische Botschaft in Polen wurde vergangene Woche von unbekannten Tätern angegriffen, sagte der stellvertretende Sprecher des Außenministeriums am Donnerstag und fügte hinzu, dass Moskau Warschau auffordert, eine Untersuchung der Angelegenheit einzuleiten.

Bei einem regelmäßigen Briefing erklärte der stellvertretende Sprecher Iwan Netschajew, dass "in der Nacht vom 11. auf den 12. November Unbekannte zweimal versucht haben, unsere diplomatische Vertretung in Warschau anzugreifen". Laut Netschajew warfen sie Fackeln und Flaschen mit brennbarer Flüssigkeit über den Zaun der Botschaft.

In der Zwischenzeit habe die polnische Polizei nur "passiv zugeschaut", ohne irgendeinen Versuch zu unternehmen, die Täter zu ergreifen, so der Beamte. Der Vorfall, der sich im Herzen der polnischen Hauptstadt in der Nähe von Regierungsgebäuden ereignete, sei besorgniserregend und zeige, dass Warschau seine Verpflichtungen zum Schutz der diplomatischen Vertretungen "in flagranter Weise" verletze. Netschajew forderte Warschau auf, "die Sicherheit der russischen diplomatischen und konsularischen Vertretungen zu gewährleisten", und verlangte von den Behörden, den Vorfall zu untersuchen und die Täter zu ermitteln.

Seit dem Beginn der militärischen Sonderoperation in der Ukraine wurden die russischen Auslandsvertretungen wiederholt Opfer von Vandalismus. Am 26. Februar wurde das Schild der russischen Botschaft in Warschau mit Farbe besprüht und mehrere Fensterscheiben gingen zu Bruch. Im selben Monat beschädigten Demonstranten vor der Botschaft in Irland das russische Wappen am Gebäude.

Am 9. Mai wurde Sergei Andrejew, der russische Botschafter in Polen, von Demonstranten angegriffen, die ihn mit einer roten Substanz überschütteten, als er auf dem sowjetischen Soldatenfriedhof in Warschau Blumen zum Gedenken an den Sieg über Nazi-Deutschland im Zweiten Weltkrieg niederlegen wollte."

Quelle: RT DE