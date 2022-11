Altschewsker Bürgermeister: Mehr als zehn Wohnhäuser bei ukrainischem Beschuss beschädigt

Mehr als zehn Wohnhäuser in der Stadt Altschewsk in der Volksrepublik Lugansk wurden bei dem Beschuss am Montag getroffen. Die ukrainischen Truppen hätten dabei Mehrfachraketenwerfersysteme vom Typ HIMARS eingesetzt. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Dies teilte der Bürgermeister von Altschewsk am Montag gegenüber der russischen Nachrichtenagentur TASS mit. Außerdem ist ein Zivilist ums Leben gekommen. Auf dem Video, das TASS veröffentlichte, sind die Zerstörungen zu sehen." Quelle: RT DE