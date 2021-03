Frankreich: Rechtsextreme „Génération identitaire“ verboten

Die französische Regierung hat die rechtsextreme Gruppe von Identitären verboten. Innenminister Gérald Darmanin schrieb am Mittwoch auf Twitter, die Vereinigung stifte zu Diskriminierung, Hass und Gewalt an. Sie sei am Morgen aufgelöst worden, wie das russische online Magazin „SNA News“ schreibt.

Weiter heißt es diesbezüglich auf deren deutschen Webseite: "In dem von Darmanin veröffentlichten Dekret heißt es auch, die „Génération identitaire“ sei gewillt, als private Miliz zu handeln. Der konservative Minister hatte das Auflösungsverfahren vor einigen Wochen eingeleitet. Anlass war eine Aktion der Gruppe in den Pyrenäen gegen illegale Einwanderung gewesen.

Der Innenminister hatte sich zuletzt vor allem auf die Auflösung von Vereinen konzentriert, die im Verdacht stehen, Verbindungen zum Islamismus zu pflegen. Man habe aber auch ultra-rechte und ultra-linke Gruppierungen im Blick, hatte er gesagt." Quelle: SNA News (Deutschland)