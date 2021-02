Biden: Finanzierung von „mexikanischer“ Schutzmauer wird eingestellt

US-Präsident Joe Biden hat eines der Mammutprojekte seines Vorgängers Donald Trump abgeschlossen: Der Bau einer Schutzmauer an der Grenze zu Mexiko wird nicht mehr finanziert, wie das Weiße Haus am Donnerstag in Washington mitteilte.

Die deutsche Ausgabe des russischen online Magazins "SNA News" schreibt weiter: "Zudem hob Biden den von Trump im Februar 2019 verhängten Notstand im Grenzraum auf.

„Ich bin zu dem Schluss gelangt, dass die Ausrufung des Notstandes an der Südgrenze weder Hand noch Fuß gehabt hatte“, heißt es in einem Schreiben Bidens an die Vorsitzende des Repräsentantenhauses im US-Kongress, Nancy Pelosi.

Biden zufolge wird seine Administration die Vergeudung von Geldern der amerikanischen Steuerzahler für den Weiterbau der Mauer an der Grenze zu Mexiko nicht zulassen. Zuvor hatte Ex-Präsident Trump die Meinung geäußert, dass Biden es kaum schaffen werde, die bereits fertiggebauten Abschnitte der Mexiko-Mauer abzureißen. " Quelle: SNA News (Deutschland)