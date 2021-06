Putin: Nicht wir unterdrücken Journalisten – Unsere Medien und Pressevertreter werden bekämpft

Weiter berichtet RT DE: "Der Vorstandsvorsitzende der Deutschen Presse-Agentur, Peter Kropsch, konfrontierte den russischen Präsidenten mit dem Vorwurf, dass es für unabhängige Journalisten sehr schwierig sei, "in Russland zu arbeiten", es sei quasi "unmöglich".

Putin wies den Vorwurf entschieden zurück und erklärte ihm, dass es in Russland so offene und kontroverse Debatten in Medien gäbe, wie es in vielen anderen Ländern nicht der Fall sei.

"Wissen Sie, wir haben so viele verschiedene Nachrichtenkanäle, Internetkanäle, wir haben so viele verschiedene Meinungen, und so viele kritische Meinungen, Themen und Bewertungen von Handlungsweisen der Behörden finden sich in den Medien! Ich denke, dass es in Ihren Ländern so etwas nicht gibt, solche harten medialen Bewertungen. Sie arbeiten hier alle – und es geschieht ihnen nichts", so Putin.

Das Gegenteil sei der Fall, wie Putin weiter erläutert, denn tatsächlich würden die Journalisten, die für russische Kanäle arbeiten, unterdrückt und eingeschränkt.