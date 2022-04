Orthodoxes Ostern: Ukrainische Truppen beschießen gezielt Kirche bei Donezk

Das ukrainische Militär hat den Beschuss zu Ostern nicht eingestellt und am Sonntag eine Kirche in Jassinowataja bei Donezk beschossen, schilderte das Oberhaupt der Donezker Volksrepublik Denis Puschilin am Montag live bei Rossija 1: "Leider kann ich nicht sagen, dass sich die Lage beruhigt hat, der Beschuss geht weiter. Sogar gestern, während des Feiertags, wurde Jassinowataja – eine Kirche und eine Schule dort – mit Artillerie beschossen." Darüber berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Nach Angaben des Hauptquartiers der Territorialen Verteidigung der DVR wurde der Angriff von ukrainischen Truppen mit Mehrfachraketenwerfern des Typs Grad gegen die Maschinostroitel-Straße in Jassinowataja durchgeführt: "Durch gezieltes Feuer wurden die Gebäude der Schule Nr. 7 und der Sankt-Wladimir-Kirche beschädigt." Es gab keine Todesopfer – dafür sehen zahlreiche Häuser dort mehr als mitgenommen aus." Quelle: RT DE