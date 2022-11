Ukrainische Luftstreitkräfte geben zu: Einheimische Flugabwehr wird mit russischen Raketenangriffen nicht fertig

Der Sprecher der ukrainischen Luftstreitkräfte, Juri Ignat, hat am Donnerstag erklärt, dass die ukrainische Flugabwehr den russischen Raketenangriffen nicht gewachsen sei. Ihm zufolge nutze das russische Militär Flugbahnen, welche die ukrainischen Flugabwehrsysteme verwirrten. "Heute, am 17. November war der Einsatz der Flugabwehr nicht so erfolgreich wie bei den vorherigen Attacken." Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Ignat erklärte dies mit zu wenig vorhandenen Abfangsystemen, als dass die einheimische Flugabwehr effizient arbeiten könnte. Der Militär bat den Westen um mehr Systeme vom Typ IRIS-T SLM oder NASAMS. Ihm zufolge würden sie alle Ziele in ihrer Reichweite abschießen." Quelle: RT DE