Im Waluiski-Bezirk des Gebiets Belgorod wurde das Luftabwehrsystem aktiviert, berichtet RIA Nowosti. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Wie der Leiter des Bezirks, Alexei Dybow, auf seiner Vkontakte-Seite mitteilte, soll infolge des Luftangriffs im Dorf Soloti der Strom ausgefallen sein. Er fügte hinzu, dass Fachleute bereits Reparaturarbeiten durchführen würden.

Das Gebiet Belgorod ist ständigem Beschuss aus der Ukraine ausgesetzt. So feuerten die ukrainischen Streitkräfte am 12. Oktober eine große Anzahl von Raketen auf Belgorod ab, die jedoch alle vom Luftabwehrsystem abgefangen werden konnten. In 15 Straßen wurden Granatsplitter gefunden, fünf Fahrzeuge wurden beschädigt. Vorgestern führte der Beschuss zu einem Brand in einem Umspannwerk, durch den ein Teil von Belgorod zeitweise ohne Strom war.

Seit dem 11. April gilt in der gesamten Region die Terrorismuswarnstufe Gelb. Die Bewohner der Grenzdörfer sind evakuiert worden."

Quelle: RT DE