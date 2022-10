Polen ruft seine Bürger aus Weißrussland zurück – weißrussischer Verteidigungsminister beruhigt

Weiter berichtet RT DE: "Wie die russische Nachrichtenagentur TASS schreibt, hat das polnische Außenministerium seinen Bürgern empfohlen, Weißrussland zu verlassen und von Reisen dorthin abzusehen. Das Ministerium habe dies mit den zunehmenden Spannungen begründet, den militärischen Ereignissen in der Region und den wiederholten Verhaftungen polnischer Bürger. Eine diesbezügliche Erklärung sei am Montag auf der offiziellen Website des Ministeriums veröffentlicht worden.

"Aufgrund der zunehmenden Spannungen, der militärischen Ereignisse in der Region und der wiederholten Inhaftierung polnischer Staatsbürger empfiehlt das Außenministerium polnischen Bürgern, nicht in die Republik Belarus zu reisen",

heißt es in der Erklärung. Auch per Twitter wurde diese Warnung verbreitet.

Dem Ministerium zufolge könne die Evakuierung im Falle einer drastischen Verschlechterung der Sicherheitslage, von Grenzschließungen oder anderen unvorhergesehenen Situationen erheblich erschwert oder sogar unmöglich sein.

Reaktionen aus Minsk

Parallel dazu hat der weißrussische Verteidigungsminister Wiktor Chrenin eine Erklärung abgeben, in der er die friedlichen Absichten und die defensive Ausrichtung der Minsker Politik unterstrichen hat. Das Statement ergänzt die Erklärung des weißrussischen Staatspräsidenten Alexander Lukaschenko, die er heute zur Aufstellung einer gemeinsamen russisch-weißrussischen Einsatztruppe abgegeben hat.

Chrenin sagte unter anderem:

Wir hatten und haben darauf nur eine Antwort: Provozieren Sie uns nicht, wir werden keinen Krieg gegen Sie führen. Wir wollen weder mit Litauern noch mit Polen und schon gar nicht mit Ukrainern in den Krieg ziehen. Wenn Sie auch nicht die falschen Schritte unternehmen wollen und werden, bedeutet das, dass es keinen Krieg geben wird."

Chrenin unterstrich, dass die weißrussische Militärplanung allein "Verteidigungspläne" darstellen würde, die für den Fall ausgearbeitet seien, dass das Land angegriffen werde. Chrenin weiter:

An die eigenen Bürger gewandt, wiederholte der Verteidigungsminister die Worte Lukaschenkos:

"Die Situation ist heute nicht so zugespitzt, dass eine Panik entstehen könnte. Jeder, der heute an seinem Platz ist, sollte in aller Ruhe seine Arbeit tun. Die Streitkräfte der Republik Belarus werden ihr Möglichstes tun, um die Sicherheit zu gewährleisten."