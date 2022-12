Die russischen Streitkräfte haben bei Donezk im Rahmen einer Offensive vorteilhaftere Stellungen bezogen und mittels Artilleriefeuer ukrainische Aufklärungsvorstöße vereitelt. Dabei wurden über 130 ukrainische Soldaten getötet sowie zwei Panzer und drei gepanzerte Kampffahrzeuge zerstört. Dies meldete das russische Verteidigungsministerium in seinem täglichen Lagebericht. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "An den Frontabschnitten Kupjansk und Krasny Liman griff die russische Artillerie ukrainische Truppenansammlungen an. Bei Kupjansk verlor Kiews Militär dabei über zwanzig Soldaten und einen Schützenpanzer. Bei Krasny Liman wurden zusätzliche vier Sabotagegruppen vernichtet, wodurch die ukrainischen Verluste an diesem Frontabschnitt insgesamt bis zu siebzig Soldaten, zwei gepanzerte Kampffahrzeuge und zwei Pickups betrugen.

Am Süddonezker Frontabschnitt wurden Vorstoßversuche der ukrainischen 72. Mechanisierten Brigade und der 108. Territorialverteidigungsbrigade durch Artilleriefeuer und "aktive Handlungen" der russischen Streitkräfte vereitelt, so die Meldung weiter. In der Nähe der Ortschaft Nikolskoje wurden außerdem zwei Sabotagegruppen vernichtet. Insgesamt hat das ukrainische Militär an diesem Frontabschnitt bis zu achtzig Soldaten, tot oder verwundet, zwei gepanzerte Fahrzeuge und drei Pickups verloren."

Quelle: RT DE