Europa-Abgeordneter Liese (EVP) warnt vor Revision des Atomausstiegs

Der Europa-Abgeordnete Peter Liese (EVP) hat deutliche Kritik an einer möglichen Revision des Atomausstiegs in Deutschland geübt. Er halte eine solche Debatte für fehlgeleitet und stehe ihr "sehr, sehr skeptisch" gegenüber. "Die Erneuerbaren sind die Zukunft und nicht die Kernenergie", appellierte Liese im phoenix-Interview.

Liese weiter: "Die Kernenergie ist keine sichere Energie. Selbst die Betreiber, die in Deutschland im Moment noch Kernkraftwerke betreiben, sagen: Wir können das gar nicht einfach umschalten, und sagen, wir steigen nicht nächstes Jahr aus. Da sind viele technische Dinge notwendig, um das weiter einigermaßen sicher betreiben zu können", erklärte der umweltpolitische Sprecher EVP-Fraktion weiter. Neue Kernkraftwerke rechneten sich im Moment nirgendwo auf der Welt. Es werde viel davon gesprochen, aber mit Ausnahme von China keines in Betrieb genommen. Liese sieht Atomkraft auch nicht als ergänzende Energiequelle zu Strom aus Wind-, Wasserkraft und Photovoltaik. "Wir brauchen bei den Erneuerbaren flexible Lösungen, und ein Kernkraftwerk kann man nur sehr, sehr langsam an- und abschalten."



Der Politik wirft Liese vor, nicht rechtzeitig auf die Warnungen reagiert zu haben: "Alles, was im Moment beim Klimaschutz diskutiert wird, ist zu spät. Wir stünden ganz anders da, wenn wir vor 20, 25 Jahren schon auf die Wissenschaft gehört hätten und erneuerbare Energien, Energieeffizienz besser ausgebaut und die Wälder besser geschützt hätten", mahnte Liese, räumte aber gleichzeitig ein: "Dennoch - besser spät als nie." Der Schutz des Waldes sei ein wichtiges Element. "Denn Wald speichert CO2, und Abholzung von Wäldern beschleunigt den Klimawandel." Liese plädierte dafür, den Ländern, die über Regenwald verfügten, finanzielle Mittel zur Verfügung zu stellen, "damit die Menschen anders ihr Einkommen erzielen und nicht durch die Abholzung von Regenwald".

Quelle: PHOENIX (ots)