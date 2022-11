Das Wasserkraftwerk Kachowka im Gebiet Cherson habe die Stromerzeugung eingestellt, wie der kommissarische Gouverneur des Gebiets, Wladimir Saldo, mitteilte. Im Fernsehsender Rossija 24 sagte er: "Der vom Wasserkraftwerk Kachowka erzeugte Strom diente als Ausgleichsmaßnahme im allgemeinen Stromversorgungssystem, so dass es keine bedeutende Rolle in der Stromversorgung spielt. Heute erzeugen die Turbinen keinen Strom, und es besteht auch kein Bedarf dafür." Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Wenn die ukrainischen Truppen den Damm der Anlage nicht zerstören, könnte sie laut Saldo innerhalb eines Jahres wieder in Betrieb genommen werden.

Die ukrainischen Streitkräfte führen ständig Raketenangriffe auf das Wasserkraftwerk und die Stadt Nowaja Kachowka durch. Das Wasserkraftwerk Kachowka, die sechste (unterste und letzte) Stufe der Dnjepr-Wasserkraftwerkskaskade, befindet sich fünf Kilometer von der Stadt Nowaja Kachowka im Gebiet Cherson entfernt. Dessen Zerstörung könnte Tausende von Toten zur Folge haben. Russland hatte zuvor einen Brief an den UN-Sicherheitsrat gerichtet, in dem dieser dazu aufgefordert wird, für die Einstellung des provokativen ukrainischen Beschusses dieses Wasserkraftwerks zu sorgen."

Quelle: RT DE