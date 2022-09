Kiew: Ausländische Beobachter bei Referenden werden auf Fahndungsliste gesetzt

Ausländische Staatsangehörige, die an Volksabstimmungen in der DVR und LVR sowie in den Gebieten Cherson und Saporoschje teilgenommen haben, müssen mit Konsequenzen rechnen. Dies erklärte Michail Podoljak, der Berater von Andrei Jermak, dem Leiter des Präsidialamts der Ukraine. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Podoljak schrieb auf Twitter: "Bürger anderer Länder, die sich bereit erklärt haben, bei den russischen Pseudo-Referenden die Rolle von 'Beobachtern' zu spielen, werden als Komplizen des Eingriffs in die Integrität der Ukraine eingestuft." Podoljak präzisierte, dass diese Personen auf die internationale Fahndungsliste gesetzt werden und auch von verschiedenen Staaten mit Sanktionen belegt werden." Quelle: RT DE