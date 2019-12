Trump dankt Iran für "faire" Verhandlungen

US-Präsident Donald Trump hat sich mit ungewöhnlich freundlichen Worten an das iranische Regime gewandt. "Thank you to Iran on a very fair negotiation. See, we can make a deal together!", schrieb Trump am Samstag auf Twitter.

Dabei geht es um einen Gefangenenaustausch. Der Iran hatte einen US-Bürger freigelassen, im Gegenzug wurde ein inhaftierter iranischer Wissenschaftler auf freien Fuß gesetzt. Irans Außenminister Mohammad Dschawad Sarif bedankte sich - ebenfalls auf Twitter - für die Vermittlung durch die Schweiz. Offenbar wurde der Austausch in Zürich vollzogen. Quelle: dts Nachrichtenagentur

