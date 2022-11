"Noch nie dagewesene Krisen erfordern noch nie dagewesene Maßnahmen" – Milliardenversprechen der EU

Zum Abschluss eines Treffens mit den Regierungschefs von Albanien, Bosnien und Herzegowina, Kosovo, Nordmazedonien, Montenegro und Serbien betonte EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen, man wolle die Westbalkanstaaten so schnell und so nah wie möglich an die EU heranbringen. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Zur Unterstützung der sechs Westbalkanstaaten in der derzeitigen Energiekrise kündigte von der Leyen ein Hilfspaket in Höhe von einer Milliarde Euro an.

Die Hälfte des Geldes soll dazu dienen Haushalte sowie kleine und mittlere Unternehmen in diesem Winter zu unterstützen und die hohen Energiepreise abzufedern. Die zweite Hälfte des Hilfspakets ist für Investitionen in erneuerbare Energien, aber auch in neue Gas- und Elektrizitätsleitungen vorgesehen." Quelle: RT DE