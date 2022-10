Stellvertretender Vorsitzender des Föderationsrates Russlands: Ukrainischer Durchbruchsversuch in Cherson scheitert

Russische Truppen halten weiterhin Versuche der ukrainischen Streitkräfte in Cherson durchzubrechen zurück. Es bestehe die Gefahr, dass das Gebiet überschwemmt werde. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Dies teilte Andrei Turtschak, stellvertretender Vorsitzender des Föderationsrates Russlands, am Freitag auf Telegram mit. In der Erklärung heißt es:

"Es ist notwendig, die Menschen aus dem Gebiet Cherson in unsere anderen Gebiete zu evakuieren, um ihre größtmögliche Sicherheit zu gewährleisten. Unsere Truppen am rechten Ufer des Dnepr in Cherson vereiteln weiterhin Versuche der ukrainischen Streitkräfte, die Verteidigungslinie zu durchbrechen. Es besteht auch die Gefahr einer Überflutung des Gebiets."

Er wies auch darauf hin, dass es notwendig sei, Menschen herauszubringen, um den Feind vollständig und ohne zivile Opfer zu vernichten."

Quelle: RT DE