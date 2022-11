Ukrainische Armee verliert bis zu 50 Männer in der Volksrepublik Lugansk binnen 24 Stunden

Die ukrainischen Truppen haben in den vergangenen 24 Stunden bis zu 50 Männer in der Volksrepublik Lugansk (LVR) verloren. Das teilt die Volksmiliz LVR am Montag mit. Außerdem seien ein Panzer und vier gepanzerte Mannschaftstransporter zerstört worden. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Russische Streitkräfte zerstören ukrainischen Beobachtungsposten bei Saporoschje Die russischen Truppen haben bei Saporoschje einen Beobachtungsposten des ukrainischen Militärs zerstört. Das teilte der Kommandeur einer Artillerieeinheit der russischen Streitkräfte gegenüber RIA Nowosti mit. Er erklärte: "Die Aufklärungseinheiten hatten einen feindlichen Beobachtungsposten entdeckt. Wir erhielten die Zielbezeichnung und gingen auf unsere Positionen. Die Aufklärung bestätigte, dass das Ziel zerstört worden ist."