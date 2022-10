NATO beginnt nächste Woche Übung zur Verteidigung des Bündnisgebiets mit Atomwaffen

Die NATO wird in der kommenden Woche ihre jährlichen Manöver zur Verteidigung des Bündnisgebiets mit Atomwaffen beginnen. Die bereits lange geplante Abschreckungsübung Steadfast Noon sei ein Routine-Training, um die Abschreckung sicher und wirksam zu halten, sagte NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg am Dienstag während einer Pressekonferenz in Brüssel. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Kern der nuklearen Fähigkeiten der NATO sei es immer, den Frieden zu bewahren und Aggressionen zu verhindern. Die Warnung des russischen Präsidenten Wladimir Putin, sein Land werde im Ernstfall zum eigenen Schutz alle zur Verfügung stehenden Mittel nutzen, sei "gefährlich und unverantwortlich". Zugleich betonte Stoltenberg, dass die NATO bislang keine Veränderungen der russischen Nuklearstrategie gesehen habe. Die russischen Atomstreitkräfte würden genau beobachtet. Im vergangenen Jahr waren an der Übung Steadfast Noon Streitkräfte aus Deutschland und 13 weiteren Bündnisstaaten beteiligt. Sie trainierten unter anderem mit Dutzenden Flugzeugen. Darunter waren neben atomwaffenfähigen Kampfjets auch konventionelle Jets sowie Überwachungs- und Tankflugzeuge." Quelle: RT DE