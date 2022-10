Ehemaliger CIA-Chef Petraeus schließt Beteiligung der US-geführten Streitkräfte am Ukraine-Konflikt nicht aus

Ein multinationales Kontingent unter der Führung Washingtons könnte in den Konflikt in der Ukraine verwickelt sein, sagte der ehemalige CIA-Direktor und frühere US- und NATO-Befehlshaber in Afghanistan, David Petraeus, der französischen Zeitung Express. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Er wies darauf hin, dass ein Angriff auf ein Mitglied des Bündnisses höchstwahrscheinlich zu einer roten Linie für die NATO werden würde, deren Überschreitung ein aktiveres Eingreifen der NATO nach sich ziehen würde. Der ehemalige CIA-Chef stellte dies klar: "Die USA und andere Länder können auf die eine oder andere Weise (auf Russlands Aktionen) reagieren, aber als multinationale Truppe unter Führung der USA, nicht als NATO-Truppe." Der russische Präsident Wladimir Putin hatte wiederholt vor schwerwiegenden Folgen gewarnt, wenn NATO-Truppen mit der russischen Armee zusammenstoßen. Er betonte, dass eine solche Entwicklung zu einer globalen Katastrophe führen würde. Der Staatschef äußerte die Hoffnung, dass die westlichen Staats- und Regierungschefs "klug genug" seien, solche Schritte nicht zu unternehmen." Quelle: RT DE