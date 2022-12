DVR-Chef: Marjinka bereits zu 80 Prozent befreit

Die Stadt Marjinka in der Donezker Volksrepublik (DVR) ist bereits zu 80 Prozent befreit, berichtete das DVR-Oberhaupt Denis Puschilin am Donnerstag im russischen Fernsehen. Puschilin sagte: "Jetzt ist Marjinka bereits zu mehr als 80 Prozent befreit. Dort finden jetzt Kämpfe in mehrstöckigen Gebäuden statt und der Feind versucht immer noch, sich auf Kosten der Tatsache zu halten, dass dort schon lange vorher Befestigungen angelegt wurden." Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Sobald wir Marjinka befreien, sobald wir uns auch aus dieser Richtung auf Krasnogorowka zubewegen können, wird vor allem der Petrowski-Bezirk aufatmen. Es wird viel einfacher für die Bewohner, die dort leben", so Puschelin.

Marjinka gehört zu den Ortschaften, aus denen das ukrainische Militär regelmäßig zivile Einrichtungen in Donezk unter Artilleriebeschuss nimmt und unschuldige Zivilisten tötet. Quelle: RT DE