Moskau: Reaktion der Einwohner auf Impfpflicht

Moskauer kommentieren die Entscheidung der Gesundheitsbehörden zur Impfpflicht von 60 Prozent der Mitarbeiter. Die meisten Einwohner der russischen Hauptstadt sind gegen eine Impfung. Andere glauben, dass eine Impfung zwar notwendig ist, aber nicht obligatorisch sein sollte. Dies berichtet das Magazin "RT DE" unter Verweis auf eigene Recherchen.

RT DE hat die Einwohner Moskaus – nach der Entscheidung der Behörden, für 60 Prozent der Arbeitnehmer eine Impfpflicht einzuführen – befragt. Die Meinungen sind unterschiedlich.

Die meisten Einwohner lehnen eine Impfpflicht ab. Als Argumente geben sie an, dass sie alle notwendigen Vorsichtsmaßnahmen beachten, Masken und Handschuhe tragen. So erklärt die Verkäuferin Mairam: "Wir beachten Sicherheitsmaßnahmen, tragen Masken und Handschuhe. Wir versuchen, Abstand zu halten, Kontakte zu minimieren."

Im Gegenzug sagt Galina, eine Beschäftigte im Tourismussektor, dass jeder selbst entscheiden soll, ob er sich impfen lässt oder nicht. Ihrer Meinung nach sollte man niemanden zwingen: "Ich glaube, dass dies der Ausdruck des Willens jedes Menschen ist und es unmöglich ist, etwas mit Gewalt zu tun. Wenn ein Mensch will, wenn er einen Wunsch hat, dann kann er es tun."

Der Kellner Aleksander glaubt, dass eine Impfpflicht nichts Schlechtes ist. Er ist bereits geimpft. Für ihn ist es wichtig, dass die Menschen nicht krank werden: "Das Wichtigste ist, dass die Menschen nicht krank werden. Wenn es (Impfpflicht) hilft, dann bin ich dafür."

Am 16. Juni verpflichteten die Gesundheitsbehörden die Arbeitgeber in Moskau, demnächst mindestens 60 Prozent der Mitarbeiter gegen das Coronavirus impfen zu lassen. In erster Linie betrifft die Verordnung die Beschäftigten im Dienstleistungssektor, Handel, Verkehrswesen, Bildungs- und Kulturbereich, Gesundheitswesen und in der Gastronomie. Laut dem Moskauer Bürgermeister Sergei Sobjanin ist die Situation mit der Ausbreitung des Coronavirus in der russischen Hauptstadt dramatisch. In den Krankenhäusern würden derzeit mehr als 12.000 Patienten wegen der Krankheit COVID-19 behandelt.





Quelle: RT DE