António Guterres: "Unsere Welt ist in großen Schwierigkeiten"

Bei einem Treffen mit der Präsidentin der EU-Kommission Ursula von der Leyen in New York, rief der UN-Generalsekretär António Guterres am Donnerstag zum "Multilateralismus" zwischen Nationen und Organisationen auf der ganzen Welt auf, um aktuelle Probleme wie die Corona-Pandemie, Energiekrise, den Klimawandel und den Ukraine-Krieg zu bewältigen. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Ursula von der Leyen sprach ihrerseits die derzeitige Energiekrise in der EU an. "Massive Investitionen in erneuerbare Energien" könnten eine mögliche Lösung für das derzeitige Energieproblem sein, erklärte sie in ihrer Rede. Dabei verwies sie auf das 300-Milliarden-Euro teure Re-Power-EU-Paket, über das sich die EU vom russischen Gas und Öl unabhängiger machen will." Quelle: RT DE