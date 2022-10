Generalleutnant Igor Kirillow, der Leiter der Strahlen-, Chemie- und Biowaffenschutztruppen der russischen Streitkräfte, hat bei einer Pressekonferenz am 24. Oktober über Bedrohungen für die Strahlensicherheit gemeldet, dass Kiew und London Kernwaffentechnologie besprochen hätten. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Kirillow wörtlich: "Das russische Verteidigungsministerium hat Informationen über Kontakte zwischen dem Büro des ukrainischen Präsidenten Wladimir Selenskij und Vertretern Großbritanniens zur Frage einer möglichen Beschaffung von Atomwaffentechnologie."

Am selben Tag erinnerte Sergei Naryschkin, der Leiter des russischen Auslandsgeheimdienstes SWR, an Selenskijs Rede auf der 58. Sicherheitskonferenz in München. Damals habe der ukrainische Staatschef seinen Wunsch nach Atomwaffenbesitz deutlich gezeigt, betonte Naryschkin."

Quelle: RT DE