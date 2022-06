Russland greift Artillerieschule in Ukraine an

Der Sprecher des russischen Verteidigungsministeriums, Generalmajor Igor Konaschenkow, hat auf seinem Briefing am Samstagvormittag über einen russischen Raketenangriff auf ein militärisches Ausbildungszentrum im ukrainischen Gebiet Sumy berichtet. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Die Einrichtung in der Nähe der Ortschaft Stezkowka, in der ausländische Instrukteure ukrainische Soldaten im Umgang mit 155-Millimeter-Haubitzen des Typs M777 geschult hätten, sei mit Hochpräzisionsraketen getroffen worden. Bei einem weiteren Raketenangriff sei ein Stationierungsort ausländischer Söldner zerstört worden. Bei weiteren Angriffen mit hochpräzisen Raketen seien Munitions- und Brennstofflager, Kommandopunkte und Ansammlungen von Personal und Technik der ukrainischen Armee auf dem Territorium der Volksrepubliken Donezk und Lugansk zerstört worden.

Konaschenkow teilte ferner mit, dass die russische Luftwaffe 54 Ansammlungen von Personal und Technik der ukrainischen Streitkräfte angegriffen habe. Dabei seien mehr als 400 ukrainische Nationalisten getötet worden. Gleichzeitig seien 20 Panzer- und Panzerfahrzeuge sowie vier Mehrfachraketenwerfer des Typs Grad außer Gefecht gesetzt worden.

Nach Angaben des Militärsprechers habe die russische Flugabwehr in der Nähe von Odessa ein Transportflugzeug mit Waffen und Munition abgeschossen. Außerdem seien in der Volksrepublik Lugansk und in den ukrainischen Gebieten Charkow und Nikolajew 17 Drohnen zerstört worden – zwei davon des Typs Bayraktar TB2. Seit dem Beginn der Sonderoperation habe die Ukraine somit 187 Flugzeuge, 129 Hubschrauber, 1.104 Drohnen, 328 Flugabwehrraketenkomplexe, 3.406 Panzer und Panzerfahrzeuge sowie 466 Mehrfachraketenwerfer verloren."

Quelle: RT DE