Frankreich soll der Ukraine Flugabwehrraketensysteme vom Typ Crotale sowie Radarsysteme vom Typ GM200 liefern. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Dies berichtete die französische Tageszeitung Figaro am Freitag unter Berufung auf ihre Quellen. Es heißt: "Die Flugabwehrraketensysteme werden zusammen mit GM200-Radarsystemen geliefert. Nach Vorwürfen unzureichender Waffenlieferungen an die Ukraine erwägt Frankreich auch die Lieferung von Mehrfachraketenwerfern, um ihre Position an Frontlinie zu stärken."

Wie die Zeitung erklärt, beträgt die Reichweite dieses Typs von Mehrfachstartraketensystemen 70 Kilometer und könnte eine ernsthafte Verstärkung für die ukrainische Armee sein. Die französische Armee verfüge jedoch nur über 13 solcher Systeme."

Quelle: RT DE