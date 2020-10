Attentäter von Nizza war vor vier Jahren wegen Waffengebrauch festgenommen worden

Der mutmaßliche Attentäter von Nizza, ein 21-jähriger Tunesier, ist bereits wegen Waffengebrauch festgenommen gewesen. Dies teilt der Fernsehsender „Al Arabiya Al Hadath“ unter Berufung auf die tunesische Justizbehörde mit. Dies meldet das online Magazin "Sputnik".

Weiter heißt es diesbezüglich auf deren deutschen Webseite: "Der Attentäter wurde im Jahr 2016 wegen Waffengebrauch festgenommen“, berichtet der Fernsehsender. Dabei habe es sich um eine Stichwaffe gehandelt.

Bei der Messerattacke in einer Kirche in Nizza waren am Donnerstag mindestens drei Menschen getötet und weitere verletzt worden. Das Attentat wurde am Geburtstag des Propheten Mohammed begangen. Der mutmaßliche Täter, der aus Tunesien stammen soll, soll „Allahu Akbar“ (arabisch für „Gott ist groß“) gerufen haben. Mit den Ermittlungen wurde eine Anti-Terror-Abteilung der Staatsanwaltschaft beauftragt. Frankreich rief die höchste Terrorwarnstufe aus, Staatspräsident Emmanuel Macron sprach von einem Terroranschlag. Außerdem hat der Staatschef angekündigt, dass der „Sentinelle“-Einsatz von bisher 3000 auf nun 7000 Soldaten aufgestockt werde."

Quelle: Sputnik (Deutschland)