"Der Nahe Osten ist nicht der Hinterhof der USA" – China reagiert auf Bidens Nahost-Reise

Das chinesische Außenministerium erklärte am Freitag, es werde den USA im Nahen Osten nicht in den Rücken fallen, während US-Präsident Joe Biden die Region besucht, um dort die amerikanische Führungsrolle zu bekräftigen. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE:"Der Nahe Osten ist nicht der Hinterhof eines anderen Landes und es gibt auch kein Vakuum in der Region", sagte der Sprecher des chinesischen Außenministeriums, Wang Wenbin, am Freitag vor Reportern in Peking.

Wang unterstrich die Bemühungen seines Landes zur Förderung des Friedens und fairer Lösungen für die regionalen Probleme und sagte: "China ist bereit, mit der internationalen Gemeinschaft zusammenzuarbeiten, um weiterhin eine positive Rolle bei der Verwirklichung von Frieden und Entwicklung im Nahen Osten zu spielen." Wang betonte, dass sein Land "den Willen der pazifischen Inselstaaten voll und ganz respektieren und auf diese hören" werde. Im Mai hatte der Vorsitzende des Pazifik-Insel-Forums (PIF) China beschuldigt, ein umfassendes neues Abkommen über alle Bereiche, von der Sicherheit bis zur Fischerei in der Region, vorantreiben zu wollen."

Quelle: RT DE