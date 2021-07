Hochwasser: Pentagon schlägt Hilfe für Bundeswehr vor

Der Vorsitzende des Vereinigten Generalstabs der US-Streitkräfte General Mark A. Milley hat ein Telefongespräch mit dem Generalinspekteur der deutschen Bundeswehr Eberhard Zorn geführt und ihm sein Beileid wegen der tragischen Hochwasserfolgen in Deutschland ausgesprochen. Dies meldet das russische online Magazin „SNA News“ .

Weiter heißt es hierzu auf deren deutschen Webseite: "„Der Vorsitzende hat seine Kondolenz aufgrund der tragischen Verluste an Menschenleben durch die katastrophalen Überschwemmungen in Deutschland ausgesprochen“, heißt es in einem entsprechenden Statement.

„Er hat weitere Unterstützung für die deutschen Streitkräfte vorgeschlagen“, die Rettungs- und Aufräumungsarbeiten durchführen würden.

Seit dem 12. Juli gab es im Westen und Südwesten Deutschlands starke Regenfälle, die zerstörerische Überschwemmungen auslösten. Die Zahl der Toten in Folge der Überschwemmungen ist Medienberichten zufolge auf mindestens 170 gestiegen. Die Schäden werden auf mehrere Milliarden Euro geschätzt."

Quelle: SNA News (Deutschland)