Russische Truppen haben den größten Teil des Dorfes Wodjanoje in der Donezker Volksrepublik befreit, wie das russische Verteidigungsministerium am Mittwoch mitteilte. Bei der russischen Offensive seien bis zu fünfzig ukrainische Soldaten getötet und ein Panzer, drei gepanzerte Kampffahrzeuge und vier Pickups zerstört worden. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Weiterhin verlor Kiew am Frontabschnitt bei Kupjansk bis zu hundert ukrainische Soldaten sowie einen gepanzerten Mannschaftswagen, ein gepanzertes Kampffahrzeug und sechs Kleinlastwagen in den Gebieten Sinkowka, Kotljarowka, Tabajewka und Berestowoje (Gebiet Charkow) und Nowoselowsk (Volksrepublik Lugansk).

Am Frontabschnitt bei Krasny Liman vereitelten Artilleriebeschuss und Aktionen der russischen Streitkräfte Gegenangriffe der ukrainischen Truppen, die in Richtung Ploschtschanka und Kremennaja in der Volksrepublik Lugansk vorrückten. Eine Kolonne ukrainischer Reservisten in der Nähe der Siedlung Stelmachowka in der Lugansker Volksrepublik wurde ebenfalls angegriffen. Das Ministerium fügte hinzu:

"Darüber hinaus wurden fünf feindliche Sabotage- und Aufklärungsgruppen in der Nähe von Tscherwonaja Dibrowa, Volksrepublik Lugansk, und bei Torskoje, Volksrepublik Donezk, eliminiert. Die Verluste der Ukraine in dieser Richtung beliefen sich auf über sechzig getötete und verwundete Soldaten, einen Schützenpanzer und zwei Pickups."

Quelle: RT DE