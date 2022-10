Weißrussisches Verteidigungsministerium: Russische Militärangehörige kommen weiterhin ins Land

Russische Soldaten treffen weiterhin in Weißrussland ein. Dies teilte das Verteidigungsministerium der Republik am Sonntag, 23. Oktober, auf seinem Telegram-Kanal mit. Die Nachricht lautete: "Russische Soldaten, die Teil einer regionalen Truppengruppierung sind, treffen in der Republik Belarus ein." Dies berichtet das Magazin "RT DE"

Weiter berichtet RT DE: "Das Militärdepartement veröffentlichte auch Bilder von den Militärangehörigen. Am 10. Oktober hatte der weißrussische Präsident Alexander Lukaschenko erklärt, dass Moskau und Minsk im Rahmen des Unionsstaates mit der Stationierung einer gemeinsamen Truppengruppierung an ihren Westgrenzen begonnen hätten. Nach seinen Worten sei die Entscheidung aufgrund der Verschärfung der Situation an den Grenzen getroffen worden." Quelle: RT DE