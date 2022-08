Konaschenkow: Weiterer HIMARS zerstört

Weiter berichtet RT DE: "Damit dürfte mittlerweile mehr als die Hälfte der HIMARS aus dem Verkehr gezogen sein. Ohnehin wurden die Raketen dieses Geräts, das eine Reichweite von 30 bis 80 Kilometern besitzt und mit sechs Raketen von 227 Millimetern Durchmesser beladen werden kann, in letzter Zeit immer häufiger abgefangen.

Des Weiteren, so Konaschenkow, seien in der Region Nikolajew zwei Mi-24-Hubschrauber der ukrainischen Armee auf dem Flugplatz zerstört worden, außerdem vier ukrainische Kommandostellungen sowie Truppen und militärische Ausrüstung an 143 verschiedenen Orten."

Quelle: RT DE