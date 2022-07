RT-Korrespondent spricht mit den Opfern der ukrainischen Angriffe auf Gorlowka

Nach einem russischen Raketenangriff kam es am Donnerstag zu mehreren Explosionen in der Innenstadt von Winniza, einem regionalen Zentrum westlich von Kiew. Laut dem russischen Verteidigungsministerium richtete sich der Angriff gegen das "Haus der Offiziere" im Stadtzentrum und sei während einer Besprechung erfolgt, an der dort "die Militärführung der ukrainischen Streitkräfte und ausländische Waffenlieferanten" teilgenommen hätten. Alle Teilnehmer des Treffens seien getötet worden. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Nach ukrainischen Angaben wurden durch den Einschlag 23 Menschen getötet, darunter 3 Kinder, die sich in der Nähe des angegriffenen Gebäudes aufhielten. Präsident Wladimir Selenskij bezeichnete Russland daraufhin als einen "Terrorstaat". Auch die Volksrepublik Donezk leidet weiterhin unter schweren Beschüssen. Fünf Zivilisten starben in der Nacht zum Sonntag in der Stadt Donezk durch den Beschuss der ukrainischen Armee, wie lokale Behörden mitteilten. Ein häufiges Ziel der ukrainischen Angriffe ist auch die Stadt Gorlowka. Dort wurde am Dienstag unter anderem ein Kindergarten getroffen." Quelle: RT DE