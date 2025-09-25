Strand-Hammer! Wer DIESE Pflanze pflückt, zahlt 11.000 Euro

In der Region Gazipaşa an der türkischen Südküste drohen bei Verstößen gegen den Schutz seltener Sandlilien Bußgelder in fünfstelliger Höhe, berichtet BILD. Die Pflanzen stehen dort unter strengem Schutz.

Nach Angaben lokaler Behörden wurde das Areal an mehreren Stränden mit Absperrungen und Hinweisen versehen. Wer die geschützten Lilien ausgräbt oder pflückt, riskiert Strafen in Höhe von rund 557.000 Lira, umgerechnet etwa 11.400 Euro. Behörden und Naturschützer wollen so die Bestände der nur regional vorkommenden Art sichern.

Neben Absperrungen setzen die Verantwortlichen auf Aufklärung. Experten verweisen auf die ökologische Bedeutung der Küstenpflanzen und warnen vor illegalem Export.

