NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg glaubt, dass sich der Konflikt in der Ukraine noch lange hinziehen könnte, aber "am Verhandlungstisch enden wird". In einem Interview mit der Nachrichtenagentur France-Presse sagte er: "Wir sollten Russland nicht unterschätzen. Russland plant einen langen Krieg … Wir müssen verstehen, dass Präsident Putin bereit ist, diesen Krieg noch lange zu führen und neue Offensiven zu starten." Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Laut Stoltenberg wird der Konflikt in der Ukraine "am Verhandlungstisch enden", aber jede Lösung müsse "einen Sieg der Ukraine als souveräner, unabhängiger Staat" gewährleisten. Die Zeitung Politico schrieb am Vortag, dass Politiker und Diplomaten in westlichen Ländern davon ausgehen, dass es in absehbarer Zeit keine Verhandlungen zwischen Russland und der Ukraine geben werde und dass der Konflikt möglicherweise eingefroren werden könne. Der NATO-Generalsekretär fügte hinzu:

"Der schnellste Weg, dies zu erreichen, besteht darin, militärische Unterstützung zu leisten, damit Präsident Putin erkennt, dass er auf dem Schlachtfeld nicht gewinnen kann, sondern sich hinsetzen und in gutem Glauben verhandeln muss."

Im Juni hatte Stoltenberg behauptet, dass die Lieferung moderner Waffen die ukrainischen Streitkräfte in die Lage versetzen könnte, die Kontrolle über den Donbass wiederzuerlangen, wobei er nicht ausschloss, dass sich der Konflikt "über Jahre" hinziehen könnte. Im Dezember erklärte Stoltenberg nach Gesprächen mit Bundeskanzler Olaf Scholz in Deutschland unter Hinweis auf die "fortgesetzte Unterstützung" Kiews, dass die NATO nicht in den Konflikt in der Ukraine verwickelt sei und sich nicht in den Konflikt hineinziehen lassen werde."

Quelle: RT DE