Der Sprecher des russischen Verteidigungsministeriums, Generalleutnant Igor Konaschenkow, hat auf seinem Briefing am Sonntagnachmittag über die jüngsten Entwicklungen an der Kontaktlinie berichtet. Demnach habe die russische Armee im Gebiet Charkow sieben ukrainische Vorstoßversuche abgewehrt. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Durch Artillerie- und Luftangriffe seien bis zu 250 ukrainische Kämpfer getötet worden. Außerdem habe der Gegner einen Panzer, sechs Schützenpanzer, vier Transporter und acht Wagen verloren.

Auch in der Volksrepublik Lugansk seien alle ukrainischen Offensiven abgewehrt worden. Durch russische Artillerie- und Luftangriffe seien mehr als 50 ukrainische Soldaten ums Leben gekommen. Zudem seien ein Panzer, zwei Schützenpanzer und ein Transporter außer Gefecht gesetzt worden, teilte Konaschenkow mit.

Nach Angaben des Militärsprechers sei der russischen Armee in der Volksrepublik Donezk ein Vorstoß gelungen. Eine Reihe von dominierenden Höhen in der Nähe von Nowomichailowka und Wladimirowka werde nun von Russland kontrolliert. Russische Sturmtruppen seien mehr als drei Kilometer in die gegnerische Verteidigung vorgedrungen und hätten den südlichen Rand der Siedlung Pawlowka erreicht. Dabei seien mehr als 100 ukrainische Armeeangehörige getötet worden. Zerstört worden seien ein Panzer, drei Panzerfahrzeuge und sechs Pick-ups. Sechs ukrainische Soldaten hätten sich ergeben. Ein ukrainischer Panzer ist in den Besitz der russischen Truppen übergegangen.

Ferner berichtete Konaschenkow über drei gescheiterte ukrainische Offensiven im Gebiet Cherson. Durch die Gegenhandlungen der russischen Armee sei der Gegner auf die Ausgangsstellungen zurückgeworfen worden. Dabei seien mehr als 180 ukrainische Armeeangehörige ums Leben gekommen. Der Gegner habe zudem elf Panzerfahrzeuge und 21 Wagen verloren."

Quelle: RT DE