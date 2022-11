Prorussische Untergrundbewegung in Nikolajew gibt Adressen bekannt, unter denen sich SBU-Agenten vor russischen Angriffen verstecken

Weiter berichtet RT DE: "Das teilte ein Aktivist der Bewegung in einem Video mit, in dem er die Adressen nennt. Das Video wurde von RIA Nowosti veröffentlicht. Außerdem soll Witali Kim, der Leiter der ukrainischen Militärverwaltung des Gebietes Nikolajew, seine Videos, die er in den sozialen Netzwerken veröffentlicht, dort aufnehmen.

Der Untergrundaktivist hatte der Nachrichtenagentur bereits mehrfach Videoaufnahmen zur Verfügung gestellt, in denen er von der Situation in der von den ukrainischen Truppen kontrollierten Stadt berichtete. Diesmal gab er erstmals preis, wer er ist, und bezeichnete sich selbst als Urheber mehrerer Aktionen in Nikolajew und in der Ukraine gegen den ukrainischen Nationalsozialismus und zur Unterstützung Russlands."