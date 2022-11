Die Äußerungen von US-Beamten über die angebliche Bereitschaft Kiews zu Kontakten mit Russland ist eine Verzerrung der Tatsachen, da Kiew Verhandlungen mit Moskau per Gesetz verboten hat. Darauf wies der stellvertretende Sprecher des Föderationsrates Russlands Konstantin Kossatschow. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Zuvor hatte der Sprecher des US-Außenministeriums, Ned Price, erklärt, die USA sähen die Bereitschaft der Ukraine zu Friedensgesprächen und würden sich wünschen, dass Russland ähnliche Erklärungen, die gelegentlich von seiner Seite zu hören sind, auch in die Tat umsetzt. Wie Price behauptete, sei die ukrainische Seite "bereit und willens, sich zusammenzusetzen und sich zu engagieren".

Der Senator schrieb in seinem Telegram-Kanal, dass diese Äußerungen des US-Beamten eine "Unverschämtheit" sei, bei der Fakten verdreht werden. Er hob hervor, dass die Weigerung der Ukraine, mit Russland zu verhandeln, "in der ukrainischen Gesetzgebung verankert ist", was durch das entsprechende Dekret des ukrainischen Präsidenten bestätigt wurde."

Quelle: RT DE