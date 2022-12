Stromausfälle in Kiew werden den ganzen Winter dauern

Notabschaltungen der Elektrizität in Kiew werden den ganzen Winter andauern, erklärte der stellvertretende Bürgermeister Petr Pantelejew. In einer Sendung des Fernsehkanals Kiew sagte er: "Die Lage bleibt schwierig. Entsprechende Reparaturarbeiten dauern an. Doch ebenfalls dauern die Beschränkungen und Stromabschaltungen, meist außerplanmäßige, an. So werden wir den ganzen Winter leben, das muss man verstehen." Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Zuvor meldete das ukrainische Energieunternehmen DTEK, dass Notabschaltungen von Strom in der ukrainischen Hauptstadt weiterhin bestehen werden. Die Spannung im Netz könne seit über einer Woche nicht stabilisiert werden." Quelle: RT DE